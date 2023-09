Il Comune di Calci e la Misericordia di Calci, come già a settembre, hanno programmato il servizio di trasporto anziani verso l’ufficio postale di Caprona, in vista dell’erogazione delle pensioni del mese di ottobre. Questo servizio, pensato per gli anziani soli che sono soliti ritirare la pensione in contanti - o per eventuali urgenze che avessero necessità di sbrigare alla posta - e sono impossibilitati a recarsi a Caprona in autonomia o accompagnati da familiari, si è reso necessario data la prolungata chiusura dell’ufficio postale di Calci, danneggiato l’8 agosto scorso in un assalto con esplosivo al distributore Atm Postamat.

Gli anziani interessati al servizio dovranno prenotarsi telefonando alla Misericordia di Calci (050.938400). I viaggi prevedono la partenza da Calci, zona Misericordia, alle 8.30 e ritorno attorno alle 9.45, nei giorni di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, per il ritiro delle pensioni a Caprona secondo le modalità previste da Poste Italiane.

"Come Misericordia di Calci - commenta il governatore Stefano Gambini - non possiamo che confermare la nostra disponibilità per questo importante servizio per la Comunità. Raccomandiamo, a chi avrà bisogno, di prenotarsi con sufficiente anticipo e poi di presentarsi all’appuntamento con puntualità, così avremo modo di programmare e svolgere il servizio al meglio".

"Avevamo preso l'impegno di mantenere questo servizio per tutto il tempo che lo sportello di Calci fosse rimasto chiuso - aggiunge il sindaco, Massimiliano Ghimenti - e grazie alla disponibilità della Misericordia manteniamo la promessa. Poste deve però essere consapevole che il disagio per questa chiusura prolungata crea grandi difficoltà alla comunità ed anche l’accompagnamento degli anziani, che grava solamente sulle forze del territorio, è un qualcosa che facciamo per sopperire ad una carenza di Poste".

"Per questi motivi - conclude il primo cittadino - nel pretendere azioni immediate e risolutive da parte di Poste Italiane, nei giorni scorsi ho nuovamente sollecitato l’azienda perché ancora non si era visto neppure l'avvio del cantiere. La buona notizia è che, dopo l'ulteriore sollecito, sono finalmente partiti alcuni lavori e, in attesa di comunicazioni ufficiali, ci aspettiamo che Poste rispetti le tempistiche prospettate, ovvero la riapertura dell’ufficio di via XX Settembre entro il mese di ottobre. Di sicuro noi continueremo a vigilare e a tenere informate la popolazione e la Prefettura".