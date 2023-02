Ufficio postale di Vecchiano: lavori finiti, riapertura a marzo

Un buon avanzamento delle lavorazioni presso quello che sarà il nuovissimo ufficio postale di Vecchiano, per questo motivo il sindaco Massimiliano Angori ha scritto alla Direzione provinciale di Poste Italiane, che aveva assicurato la riapertura nei primi giorni di marzo.

"Mi sono congratulato per il buon risultato delle lavorazioni che già possiamo vedere da fuori, chiedendo contemporaneamente conferma che l'ufficio possa riaprire al pubblico nei primi giorni del mese di marzo, cosi come da cronoprogramma iniziale", ha spiegato il primo cittadino. "Nella missiva - ha aggiunto - ho colto l'occasione per ricordare che il nostro Consiglio comunale, attraverso un apposito ordine del giorno approvato all'unanimità, ha chiesto che la direzione centrale di Poste Italiane possa provvedere all'installazione di un postamat presso l'ufficio postale di Filettole, un elemento che darebbe lustro ai servizi postali per l'intera frazione e a beneficio della collettività. L'auspicio è che si possa dare fattivo riscontro a questa richiesta".