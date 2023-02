Riapre l'ufficio postale di Vecchiano

Riapre al pubblico l'ufficio postale di Vecchiano nella giornata di martedì 28 febbraio. "Ad una settimana esatta dalla mia richiesta, nella giornata di oggi (sabato 25 febbraio, ndr) Poste Italiane ci ha avvisati, come amministrazione comunale, che l'ufficio postale riaprirà al pubblico martedì 28 febbraio alle 10" afferma il Sindaco Massimiliano Angori che aveva recentemente inviato una missiva alla direzione provinciale di Pisa di Poste Italiane.



"Una riapertura in anticipo, quindi, rispetto alla data ipotizzata di riapertura del 7 marzo, con i 'servizi classici' a disposizione degli utenti, come sottolineato da Poste Italiane" aggiunge il primo cittadino. "Una data di riapertura strategica per poter beneficiare dei servizi allo sportello".