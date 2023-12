Uil Fpl Pisa: "Apes non investe sul proprio Personale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sono trascorsi più di due mesi dal nostro precedente comunicato stampa e la situazione Apes sta peggiorando, non solo dal punto di vista organizzativo ma anche gestionale (il deterioramento delle strutture è sotto gli occhi di tutti).

L’Azienda Apes non investe sul proprio Personale. Le progressioni del personale effettuate dall’Azienda non hanno tenuto conto delle proposte del sindacato che avrebbero potuto far progredire 5/6 dipendenti in più, a parità di risorse, anzichè far fare “doppi salti” a solo due Dipendenti. Il Sindacato Aziendale aveva anche avanzato la richiesta di apertura di un tavolo specifico per concertare una politica sul personale finalizzata ad una maggiore motivazione e quindi alla conseguente efficienza e produttività sul lavoro, ma la richiesta è stata vana.

Per esempio, ad oggi non è ancora uscito il bando per la selezione del funzionario dell'Area Contabile, considerato che l'attuale è andata in pensione a fine novembre, la mancanza di una figura così professionale potrebbe creare problematiche gestionali/contabili.

Purtroppo il perdurare di questa situazione, oltre a penalizzare il Personale sia sul piano professionale che sulla immagine esterna, è lontana dal miglioramento dei servizi ai Cittadini e tanto meno a salvaguardare l’enorme patrimonio pubblico.

L’inversione di rotta che si auspica la Uil è ancora lontana.

Uil Fpl Pisa