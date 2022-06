Marina di Pisa: voglia d'estate allo Uisp Village

Uno stile di vita attivo non va in vacanza. Così l’Uisp Village di Marina di Pisa, lo stabilimento balneare gestito dal Comitato Uisp di Pisa, propone una serie di attività per coinvolgere grandi e piccini in un’estate all’insegna del benessere fisico e mentale, ma soprattutto della socializzazione e dell'aggregazione, due cose che gioco forza sono un po' mancate nelle ultime stagioni.

“Un grande lavoro di squadra è stato fatto in questi mesi da tutte le persone coinvolte nell'organizzazione degli eventi estivi affinché l'Uisp Village diventi un punto di riferimento aggregativo per i soci e non solo - dichiara Alessandra Rossi, presidente Uisp Pisa - è quindi con enorme soddisfazione che dichiariamo ufficialmente aperte le attività per questa nuova stagione guardando con ottimismo alla ripartenza di tutte le attività dopo due anni difficili”.

Le attività proposte, per bambini ed adulti ed erogate in maniera gratuita ai soci Uisp spaziano dall’acquagym alla pallanuoto, dalla ginnastica allo yoga dal nordik walking acquatico al fitness musicale. “Abbiamo attinto dal grande bacino di associazioni affiliate Uisp - spiega Sara Attanasio, responsabile attività Uisp Village - così loro hanno una vetrina importante e i nostri soci la possibilità di provare le tante esperienze a disposizione”.



Per adesso viene diffuso il programma della seconda parte di giugno.

I martedi e venerdi alle ore 18 saranno proposti, inoltre, eventi sociali e presentazioni libri. Nello specifico venerdì 24 verrà presentato il libro 'BIS' del professor Guido Martinelli (Edizioni ETS), una storia descritta con tono leggero, con uno sguardo al futuro che, forse, ci aspetta. Martedi 28, sempre alle ore 18, sarà la volta di Franco Marchetti con 'Indigeni e piovuti, storia di una comunità' (MdS Editore), racconti sulle esperienze di medici, farmacisti, amministratori, partigiani, artisti, visionari e fini intellettuali del nostro territorio.

“L’idea è di entrare in un posto dove la condivisione e il benessere sociale la fanno da padroni - aggiunge Attilio Taddei, direttore Uisp Village - le attività, nella pura condivisione dello spirito Uisp, sono aperte a tutti e non solo riservate agli ospiti della struttura. Basta essere associati Uisp”.