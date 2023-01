Calci: in corso l'intervento conclusivo di restauro della Cappella ai caduti

Sono in corso i lavori per completare il restauro della Cappella ai caduti situata all’interno del Cimitero della Propositura di Calci. Questo ultimo intervento, reso possibile anche grazie ad un prezioso contributo di 30mila euro della Fondazione Pisa, porterà al completo rifacimento delle due facciate, comprensivo delle parti architettoniche, nonché al restauro del portone in ferro e vetro e degli arredi interni in ferro. Particolarmente impegnativo il recupero del portone, sia per l'enorme mole della cancellata sia per il necessario rinnovo di tutte le parti in vetro, le quali risultavano in buona parte danneggiate o mancanti.

La sistemazione della Cappella è stata voluta e avviata dall'amministrazione comunale all’indomani del suo primo insediamento. "Dopo un primo intervento sulla copertura, necessario per bloccare le infiltrazioni d’acqua - sottolinea il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti - si è passati al restauro dei dipinti murari, realizzato grazie ad un finanziamento diretto del Ministero della cultura. Adesso siamo arrivati al terzo ed ultimo intervento, che ci consente di restituire piena sicurezza e giusto decoro alla Cappella ai caduti, che simboleggia il sacrificio dei calcesani e degli italiani per il paese".