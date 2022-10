Cascina: in fase di conclusione le indagini geologiche sul ponte di via Ciro Menotti

Proseguono saggi e analisi a Latignano. Sono in fase di ultimazione le indagini geologiche sugli argini dell’emissario del Bientina (Canale Imperiale) in corrispondenza del ponte di via Ciro Menotti. Terminata questa fase, sarà possibile stabilire con esattezza quali siano gli interventi di cui necessita la struttura, a partire da quelli di messa in sicurezza propedeutici a una parziale riapertura al traffico veicolare limitata alle auto e con restringimento della carreggiata. A breve sarà dunque redatto, dai tecnici incaricati, il progetto per il ripristino della transitabilità del ponte. Di pari passo proseguono le attività per la definizione della titolarità della struttura.

"Stiamo continuando a lavorare su una partita complessa che ha richiesto più tempo di quanto avremmo voluto - spiega il sindaco Michelangelo Betti - Quando si parla di sicurezza dei cittadini, però, non è possibile né opportuno fare in fretta pur di dare una risposta rapida alle richieste, magari trascurando aspetti importanti. Tra pochi giorni dovremmo dunque essere in grado di stabilire quali siano gli interventi necessari sulla struttura del ponte e prevedere quindi una riapertura della viabilità, seppur parziale, limitata alle auto e con restringimento della carreggiata. Siamo consci che questa sarà una soluzione provvisoria: è però in fase di ultimazione anche il progetto sul ripristino dell’intera infrastruttura".

L’affidamento dell’incarico tecnico era mirato al rilievo dello stato di fatto del ponte di via Ciro Menotti e alla conseguente predisposizione del piano di indagini geologico-strutturale, al coordinamento delle indagini in situ, all’esecuzione delle verifiche strutturali con certificazione della portata utile e alla redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico finalizzato al ripristino della transitabilità del ponte. Tali indagini stanno dunque giungendo al termine.