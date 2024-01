Enea & Enea, gli ultimi nati del 2023 a Pisa e Pontedera

Si chiamano entrambi Enea gli ultimi nati nel 2023 negli ospedali di Pisa e Pontedera.

All'ospedale Santa Chiara il piccolo Enea è venuto alla luce alle ore 21.41 del 31 dicembre, con taglio cesareo, per la grande gioia dei genitori, Valentina Brioschi e Raffaello Giannini, residenti a Bozzano di Massarosa (Lucca). Il bambino alla nascita pesava 4150 grammi ed era lungo 54 cm. Presenti in sala parto per assistere la dottoressa Alessandra Perutelli, il dott. Enrico Simonetti, l'anestesista Martina Paradossi, le ostetriche Elisabetta Paolicchi e Rachele Tiberti Rachele, l'oss Brunella Magi, il neonatologo Massimiliano Ciantelli.

Il 2023 si chiude all'Aoup con 1692 parti e 1747 neonati perchè sono stati registrati molti parti gemellari. I parti sono solo 11 in meno rispetto al 2022. "Quindi l'Azienda ospedaliera pisana resta un centro di fiducia per le partorienti perchè nonostante la denatalità dei dati Istat, Pisa mantiene un trend costante per l'alta specialità della neonatalogia e dell'ostetricia" fanno sapere dall'Aoup.

A Pontedera Enea è nato alle 22.48 del 31 dicembre da mamma Lara Ruffo e babbo Antonio Scando. Alla nascita pesava 3470 grammi. Si chiude con 744 e 748 nuovi nati l'anno 2023 per l'ospedale Lotti di Pontedera.