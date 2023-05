Umberto Pelizzari a Marina di Pisa per pulire i fondali del mare con 'Spazzapnea'

Sabato 10 giugno 2023 si svolgerà in sei località italiane la quinta edizione di 'Spazzapnea - Operazione fondali puliti'. Saranno Genova, Marina di Pisa, Mola di Bari, Ustica e Torre del Greco ad ospitare la nuova edizione della gara subacquea a squadre di raccolta differenziata in apnea finalizzata al recupero dei rifiuti in mare e sul litorale.

In occasione dell’evento illustri sportivi e influencer parteciperanno alla gara: il pluricampione mondiale di apnea Umberto Pelizzari si immergerà a Marina di Pisa, la campionessa di apnea Ilaria Molinari sarà a Roma, la campionessa del mondo di sci e apneista Laura Pirovano e l’influencer Giorgia Mondani saranno nel capoluogo ligure.

Ideata a Genova nel 2018 e giunta alla sua quinta edizione, Spazzapnea ancora una volta permetterà ai partecipanti di trasformarsi in veri e propri 'spazzini del mare' e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti. Le finalità ecologiche e ambientali hanno permesso all’odv di aggiudicarsi il primo posto in classifica per i progetti reality dedicati al pianeta ai Genova Global Goals Award e hanno convinto Apnea Academy e Wwf Italia ad includere la gara negli eventi ufficiali della Scuola di formazione e all'interno della progetto Ri-Party-Amo con l’obiettivo di ripristinare lo stato naturale di spiagge, fiumi e fondali.

Sensibili alla causa Oris, Mares, Lowrance, Cambiaso Risso, Petercom, Edilizia Acrobatica, Osculati, Genoa CFC, Iren, Gasmarine, Lawrence, Forgas, Y40 e Professione Droni hanno deciso di contribuire alla valorizzazione dell’ambiente marino affiancando l’associazione Spazzapnea nell’assistenza logistica dell’evento su tutto il territorio nazionale.

La gara

La gara avrà inizio la mattina e vedrà impegnati per tre ore centinaia di partecipanti in ogni città. La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà a squadre di tre persone. Ogni iscritto sarà coperto da assicurazione RC e, se apneista, avrà a disposizione guanti, borse per la raccolta e dispositivi di segnalazione per la sicurezza. Per chi vorrà dedicarsi alla ricerca subacquea sarà necessario un brevetto di apneista o altra specialità di immersione in apnea come fotografia subacquea o pesca in corso di validità. Le squadre potranno essere formate da tre apneisti, oppure due apneisti e un raccoglitore a terra oppure tre raccoglitori a terra. Una volta che le squadre saranno tornate alla base inizierà il conteggio dei rifiuti.

Le iscrizioni per l’edizione 2023 della gara termineranno il giorno 1 giugno. La partecipazione alla gara è gratuita. In caso di maltempo le attività di raccolta saranno effettuate a terra. Danilo Cialoni, 3385852323, cialonid@gmail.com.