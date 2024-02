Il Gioco del Ponte torna a donare sangue al Centro trasfusionale di Cisanello

Dopo le donazioni di sangue (12 totali) raccolte con le maschere di Carnevale il 18 febbraio scorso, domenica 3 marzo si replica con il Gioco del ponte. Tornano infatti al Centro trasfusionale di Cisanello come testimonial i componenti della Magistratura di San Michele, nell’ambito dell’iniziativa: 'Anche le Aquile volano al Trasfusionale: S. Michele torna a donare' (nella fascia oraria dalle 10 alle 12). Un bell’esempio di solidarietà verso le persone ammalate e bisognose.

Continuano dunque senza soste le iniziative dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup, di concerto con le associazioni, per attirare la popolazione e sensibilizzarla verso la donazione di sangue ed emocomponenti visto che in un ospedale servono quotidianamente, per sopperire alle emergenze ma anche per far funzionare le attività routinarie.

Con l’occasione si ricordano gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al seguente link:

https://www.ao-pisa.toscana. it/index.php?option=com_ attachments&task=download&id= 17179