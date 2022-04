Un pensiero speciale da Coface alla casa alloggio protetta di Pontasserchio, la struttura gestita da Paimbiolabor, che ospita persone con disabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Gli agenti generali di Coface - Assicurazione Crediti Commerciali Agenzia di Pisa - Luca Tofani, Franco e Ludovica Rosati, da anni sono vicini agli ospiti della Casa di Pontasserchio, e non mancano mai di mostrare la loro vicinanza in particolare in prossimità delle ricorrenze. L’istituto assicurativo è uno dei leader mondiali del settore: supporta le imprese nello sviluppo del loro business, contribuendo alla creazione di valore in tutto il mondo. L’agenzia, dal 1991, concorre alla crescita dei propri assistiti nei mercati locali e nei mercati di esportazione, offrendo servizi di assicurazione dei crediti personalizzati in base alle diverse esigenze. Luca e Ludovica si sono presentati alla residenza carichi di uova di Pasqua, un regalo molto gradito ai ragazzi e alle ragazze che, rispettando le misure di sicurezza imposte ancora dalla pandemia, hanno ringraziato felici attraverso le ampie vetrate della terrazza. «Un gesto spontaneo e solidale, che segue quello dello scorso dicembre, quando Coface ha consegnato – anche quest’anno - una somma in denaro che consentirà di finanziare l’acquisto di materiale per la terrazza della residenza, per permettere ai ragazzi di condividere uno spazio all’aperto in compagnia per le attività», commenta la Responsabile della struttura Patrizia Macelloni. «Queste azioni ci rendono fieri – aggiunge il Presidente di PAIMBiolabor, Giancarlo Freggia – sono gesti spontanei che sostengono il nostro operato, e ci ricordano l’importanza della condivisione con la Comunità. Rivolgiamo a Coface il nostro più sentito ringraziamento».



In foto, da sinistra a destra: Sara Perotti, OSS del CAP Pontasserchio Patrizia Macelloni, Responsabile CAP Pontasserchio Luca Tofani, Coface Ludovica Rosati, Coface