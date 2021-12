Una ciclabile per via Crispi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il sindaco Conti ha preannunciato una serie di interventi di manutenzione straordinaria di asfalti e marciapiedi. Questa è un'occasione irripetibile per progredire nella realizzazione della rete ciclabile urbana, basta semplicemente ottemperare a quanto previsto dall'art. 14 comma 2 bis Codice della Strada, ovvero la ben nota norma che prescrive di inserire un percorso ciclabile in occasione di ogni intervento di manutenzione straordinaria. Nello specifico, segnaliamo che la nuova campagna di asfaltature riguarda anche l'ampia via Crispi; chiediamo pertanto che su questa importante arteria cittadina venga finalmente inserita una pista ciclabile in sede protetta che permetta alle bici di circolare in entrambi i sensi; la ciclabile andrebbe poi prolungata sul ponte Solferino così da costituire un collegamento sicuro tra la Stazione e la ZTL di tramontana. Una bella ciclabile in via Crispi, collegata al parco urbano di via Bixio, oltre a dare un decisivo impulso alla mobilità ciclistica, renderebbe più vivibile questa zona soffocata dal traffico, rappresentando un importante tassello nell'opera di riqualificazione dell'intero quartiere.