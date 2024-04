Una nuova sede a Pontasserchio per la cooperativa 'Terra uomini e ambiente'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Una nuova sede per la cooperativa 'Terra uomini e ambiente' nel territorio comunale di San Giuliano Terme. Più precisamente, al civico 55 di via Di Vittorio nella frazione di Pontasserchio. Al taglio del nastro hanno partecipato i primi cittadini di San Giuliano Terme e Calci, Sergio Di Maio e Massimiliano Ghimenti, oltre agli assessori termali Matteo Cecchelli e Filippo Pancrazzi e al dirigente della cooperativa, nonché ex sindaco di San Giuliano Terme, Gabriele Santoni. La nuova sede di 'Terra uomini e ambiente' ospiterà anche il neonato Consorzio forestale del Monte Pisano e della Valle del Serchio, nato dall’unione di alcune imprese agro-forestali del territorio. 'Terra uomini e ambiente' nasce nel 1978 come cooperativa Giovani della Garfagnana e prende l’attuale nome nel 1993 in seguito alla fusione con la cooperativa 'Gli Elfi' di San Giuliano Terme. Si occupa di lavori di forestazione, opere di bonifica idraulica e montana, recupero ambientale, consolidamento e ripristino di versanti in frana, oltre alla manutenzione di parchi, aree a verde e potature.