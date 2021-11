Tappa pisana per 'Una Vita da Social', per un uso corretto di internet

Incontro con la Polizia per 120 alunni dell'Istituto Comprensivo Fucini

Il truck di 'Una Vita da Social' ha fatto tappa oggi 8 novembre a Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele, dove a partire dalle ore 9 ha ricevuto gli studenti delle scuole medie cittadine che si sono confrontate con gli operatori della Polizia Postale sui rischi della rete. All'evento erano presenti il Questore di Pisa Bonaccorso, le Autorità Cittadine ed il Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze dottoressaBelardini, ha visto coinvolte sei classi dell’Istituto Comprensivo R. Fucini per un totale di circa 120 alunni. L’evento è stato seguito anche da moliti cittadini, incuriositi dalla presenza del truck didattico, che si sono avvicinati anche per chiedere informazioni sui temi della sicurezza online. L’obiettivo della manifestazione è, infatti, proprio quello di prevenire episodi di vessazione e molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione sull’uso corretto dei social.