Una volpe argentata pisana alla guida della Fondazione Todisco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Colonnello pilota (ris.) Massimo Anedda, svestita la divisa che ha portato con onore per quasi 40 anni, ha mantenuto la promessa e, lasciato il Comando della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pisa lo scorso 22 marzo, ha assunto la Vice Presidenza della Fondazione Todisco Onlus, un hub solidale, che grazie all'impegno del Presidente Dott. Donato Todisco (socio di controllo di Todisco Group Angiola, azienda leader della chimica di base italiana con sede a Pisa) è oggi una realtà in espansione sul territorio pisano. Una realtà a cui sono accreditate 53 associazioni, di cui fanno parte Caritas, Croce Rossa e Protezione Civile, che assiste persone bisognose con la distribuzione di beni di prima necessità, alimentari e non, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa.

Condividendo l'idea di Donato Todisco, che chi vive sul territorio, se può, è giusto che si impegni e si metta in gioco per fare del bene, contribuendo a rispondere ad un bisogno sempre più crescente, l'ex Comandante Massimo Anedda, laureato in Scienze dell'Amministrazione, ispirato da valori cristiani e – come il Dott. Todisco – Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, metterà a disposizione la sua esperienza professionale di natura gestionale a supporto della Fondazione e dei suoi progetti futuri. Ad oggi sono oltre 3.000 le famiglie assistite dalla Fondazione Todisco Onlus nella provincia di Pisa e le richieste di aiuto sono sempre più stringenti e numerose.

Il Dott. Massimo Anedda nel corso della sua lunga carriera militare ha collaborato alla formazione professionale del personale della C.R.I. organizzando una familiarizzazione sulle tecniche di imbarco e sbarco in sicurezza da elicottero in caso di trasporto e/o soccorso di traumatizzato. Nel corso degli anni si è fatto promotore di eventi e manifestazioni, a scopo benefico volte a sensibilizzare e coinvolgere le Istituzioni nelle problematiche della comunità, anche attraverso raccolte benefiche da destinare ai più bisognosi. Nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana e corrispondente accademico di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano ha continuato a svolgere con la sua opera istituzionale, collaborando attivamente con la Pubblica Assistenza Toscana – ANPAS, CROCE VERDE di Lucca – e con le Confederazioni delle Misericordie della Provincia di Pisa.