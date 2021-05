Pisa aderisce all'iniziativa Unicef 'Lunga vita ai diritti': Logge dei Banchi in blu

Il Comune di Pisa aderisce all’iniziativa 'Lunga vita ai diritti', volta a celebrare il trentennale della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A Pisa, domani 27 maggio, le Logge dei Banchi verranno illuminate di blu e saranno inoltre esposte le bandiere dell'Unicef sul pennone del Ponte di Mezzo e sulle Logge dei Banchi. Oltre all’illuminazione del monumento, l’Istituto Comprensivo Tongiorgi di Porta a Lucca ha organizzato un Open Day commemorativo con orchestra, canti da remoto ed un abstract della Convenzione sui diritti dell'infanzia ONU presso la Scuola Primaria Collodi, a cui parteciperà l’assessore del Comune di Pisa Sandra Munno.

"La Convenzione ONU - dichiara l’assessore - rappresenta un documento di eccezionale importanza poiché riconosce tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Tra questi diritti, quello all’educazione, all’istruzione, allo studio è stato affermato come diritto inalienabile della persona. Purtroppo il lungo periodo di pandemia che abbiamo vissuto ha costretto bambini e adolescenti a subire in prima persona le conseguenze della grande crisi sanitaria, con la forte riduzione dei momenti di socialità legati alla vita scolastica, che ha causato problematiche e disagi psicologici non irrilevanti tra i più giovani, spesso con ricadute pesanti soprattutto per gli alunni disabili e i ragazzi più fragili".

"Come Amministrazione - prosegue Munno - abbiamo fatto la nostra parte mettendo a disposizione risorse per garantire la connettività delle scuole ancora sprovviste, assicurando i servizi destinati agli alunni con bisogni specifici, garantendo spazi all’aperto per consentire di incontrarsi in sicurezza, come i saluti per lo scorso fine anno scolastico nel Parco delle Concette. Ma soprattutto collaborando continuamente con le istituzioni scolastiche per garantire quest’anno lo svolgimento delle lezioni in presenza, nelle fasce di età in cui è stato possibile farlo. Abbiamo coordinato una task force per adeguare le aule delle scuole, dai nidi alle superiori di primo grado, in modo da assicurare lo svolgimento dell’anno scolastico in presenza, nei periodi in cui è stato possibile, e limitare al massimo i danni della pandemia e dell’isolamento sociale".