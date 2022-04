Unione Valdera: aperte le iscrizioni agli asili nido

L’Unione Valdera ha annunciato che dall’11 aprile all’11 maggio 2022 saranno nuovamente aperti i termini per iscrivere i bambini nati dall’1/1/2020 al 11/5/2022 ai nidi d’infanzia di tutti i Comuni dell’Unione, ovvero in quelli di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera, per l’anno educativo 2022/2023.

Come al solito la procedura per l’iscrizione sarà completamente telematica e sia le domande di iscrizione che quelle di rinnovo potranno essere presentate online dal sito dell’Unione Valdera attraverso la sezione 'servizi online - iscrizione nido' che verrà appositamente attivata dal prossimo 11 aprile.

Saranno 500 i posti disponibili per gli utenti nei 16 nidi situati nei 7 Comuni dell’Unione, alcuni provvisti anche di sezioni per lattanti a partire dai 3 mesi. Chi intende iscrivere i propri figli e, al contempo, desidera fare un tour di tutte le strutture accreditate, avrà la possibilità di farlo direttamente da casa. Infatti sul sito dell’Unione, per tutti i genitori, saranno disponibili 'giri virtuali' che consentiranno di vedere la disposizione degli spazi didattici, di quelli dedicati alle attività motorie, dei laboratori e di tutto quanto richiesto dal progetto educativo e pedagogico.

Da quest’anno è possibile tornare nuovamente a fare incontri in presenza nelle date degli 'open day', segnalate dei vari nidi e indicate sul sito dell’Unione Valdera oppure anche contattando direttamente il personale delle strutture. L’ordine cronologico di iscrizione non conferisce alcuna priorità e che ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio secondo i criteri deliberati dalla Giunta dell’Unione e pubblicati sul sito.

Dal 25 maggio al 9 giugno le famiglie potranno consultare il punteggio loro assegnato sul sito dell’Unione. Per agevolazioni economiche le famiglie interessate sono chiamate produrre l’attestazione Isee entro il 9 Giugno 2022. L’attestazione servirà per accedere anche ad eventuali riduzioni tariffarie in caso di finanziamenti che perverranno all’Unione.