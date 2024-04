Un nuovo aiuto alle famiglie che stanno attraversando particolari difficoltà sul versante economico e sociale. L’Unione Valdera ha aperto il bando per il Bonus Idrico Integrativo 2024 che permette di usufruire di una riduzione della spesa annuale sostenuta per pagare la bolletta dell’acqua ed è riservato naturalmente a quei nuclei familiari che risiedono in uno dei Comuni dell’Unione.

Dal 18 aprile e fino al 20 maggio 2024 quindi i cittadini residenti a Bientina, Buti, Calcinaia, Chianni, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera, utenti diretti o indiretti, intestatari di utenza domestica residenziale, potranno presentare domanda per beneficiare del bonus sociale idrico integrativo anno 2024.

La procedura ai fini dell’attivazione del bonus si articola diversamente a seconda che l’utente si qualifichi come diretto, nel caso vi sia una sola unità abitativa sottostante al contatore contrattualizzato, o indiretto, in presenza di più unità abitative sottostanti ad un unico contatore, contrattualizzato di norma in capo ad un Amministratore di Condominio o altro delegato individuato dall’assemblea dei condomini. In quest’ultimo caso infatti il richiedente, che deve essere necessariamente uno dei componenti del nucleo Isee al cui interno risulta essere l’intestatario dell’utenza, dovrà fornire, oltre all’attestazione Isee (o all’autocertificazione della titolarità del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza), anche l’attestazione dell’amministratore condominiale circa l’entità della spesa annua a carico del richiedente relativa all’anno 2023 e l’avvenuto pagamento.

In conformità agli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione le domande dovranno essere presentate unicamente in via telematica tramite il sito dell’Unione Valdera al link dedicato. Al fine di agevolare l’utenza saranno attivi presso tutti i Comuni sportelli di assistenza ai cittadini. I richiedenti dovranno in ogni caso munirsi preventivamentedi CNS (tessera sanitaria abilitata con relativo PIN), SPID, CIE o eIDAS. Tutte le informazioni a riguardo sono comunque disponibili sul sito dell’Unione Valdera (www.unione.valdera.pi.it) nella notizia relativa al Bonus Idrico.