Unione Valdera: bonus idrico integrato, come fare domanda

L’Unione Valdera è pronta ad erogare un bonus idrico integrativo a tutti quei cittadini residenti a Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Cascina Terme Lari, Palaia e Pontedera che ne faranno richiesta e avranno i requisiti per ottenerlo. E’ possibile presentare domanda dall’11 giugno al 2 luglio presso il comune di residenza. Il bonus idrico integrativo relativo all’anno 2021 verrà erogato sottoforma di agevolazione tariffaria direttamente in bolletta.

La modulistica è scaricabile dal sito internet dell'Unione o dai siti internet dei singoli comuni. La domanda, redatta sull’apposito modulo, deve essere consegnata al proprio comune di residenza e deve pervenire entro il 2 luglio non facendo fede eventuale data di invio per posta.

Tutti i requisiti necessari per presentare la richiesta sono indicati nell'avviso pubblico. In particolare il valore Isee di accesso del nucleo familiare deve risultare inferiore a euro 11.500 elevato a euro 20mila per famiglie con almeno 4 figli a carico.

L'agevolazione tariffaria può essere richiesta sia per utenza domestica (in questo caso può effettuare la domanda l'intestatario della fornitura o un altro componente il nucleo Isee) che per utenza condominiale (in questo caso si dovrà produrre una dichiarazione dell'amministratore condominiale e o dell'intestatario dell'utenza relativa all'entità della spesa annua riferita all'anno 2020 a carico del richiedente l'agevolazione).

Gli utenti titolari di Reddito/Pensione di Cittadinanza possono autocertificare la titolarità di Reddito/Pensione di Cittadinanza invece della presentazione dell'Isee. L’Unione Valdera, sulla base delle domande pervenute, stilerà l’elenco degli aventi diritto al beneficio riportando il numero di protocollo, come dato identificativo della domanda, ed indicando l’importo dell’agevolazione attribuita. La graduatoria sarà pubblicata entro il 31 luglio sul sito internet dell’Unione Vadera. Il gestore del servizio idrico provvederà con la prima bolletta utile a portare in deduzione gli sgravi.