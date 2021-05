Unione Valdera: più semplice (e online) l'iscrizione ai servizi scolastici

L'Unione Valdera anticipa e semplifica l'iscrizione ai servizi scolastici per l’anno scolastico 2021/2022, che si potrà quindi effettuare dal 3 giugno al 10 luglio, in particolare in modalità online. Le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, in uno dei sette comuni dell’Unione e desiderano usufruire del servizio mensa, del trasporto scolastico, del pedibus e/o della sorveglianza pre/post scuola per l'anno scolastico 2021/2022, posso seguire la procedura prevista alla pagina internet dedicata.

Per facilitare ulteriormente gli utenti tutti i moduli di iscrizione contengono al loro interno le richieste complementari legate al servizio di interesse. Ad esempio con la richiesta del servizio di refezione scolastica è possibile anche dichiarare l'ISEE per ottenere un'agevolazione tariffaria sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare, la dieta speciale per motivi etico/religiosi o di salute, l'esenzione per l'alunno in affidamento eterofamiliare; con la richiesta del servizio di trasporto scolastico è possibile richiedere la modalità di fruizione del servizio richiesto (solo andata, solo ritorno o andata e ritorno), richiedere la discesa autonoma per far rientrare a casa da soli gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, dichiarare l'ISEE per ottenere un'agevolazione tariffaria. Con un solo modulo, quindi, possono essere presentate più richieste per lo stesso servizio.

Si potrà accedere al portale con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE) o con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Gli utenti iscritti nell’a.s. 2018/19 e precedenti possono accedere anche con le proprie credenziali già in loro possesso: tale modalità di accesso, però, rimarrà attiva soltanto sino al 30 settembre 2021, dopodiché, sarà consentito soltanto con una delle modalità sopra indicate.

Per facilitare gli utenti che hanno difficoltà nell'utilizzo dei mezzi informatici sono stati attivati diversi strumenti per agevolare i cittadini nella presentazione della domanda:

- sono state create delle FAQ, disponibili sul sito e che possono essere richieste all’indirizzo iscrizioneserviziscolastici@unione.valdera.pi.it;

- è stato attivato un servizio di messaggistica WhatsApp che sarà attivo nel periodo delle iscrizioni ed al quale è possibile inviare SMS per chiedere chiarimenti sulla procedura di iscrizione; il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì numero 337 1620414;

- sono stati attivati dei punti di assistenza che forniranno assistenza telefonica per la presentazione della domanda di iscrizione.