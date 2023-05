Il Cus all'evento 'UniPi Orienta' con il campione di atletica Samuele Ceccarelli

Il Centro Universitario Sportivo ha preso parte sabato 27 maggio ad 'UniPi Orienta' presso l'Area Bruno Pontecorvo - Polo Fibonacci per la giornata organizzata dall'Università di Pisa rivolta alle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie superiori. Dipendenti, collaboratori e gli istruttori del Cus Pisa hanno illustrato le varie promozioni e le molteplici attività ed iniziative in programma presso il centro sportivo di vattia Chiarugi, 5 sempre più a misura di studente. Allo stand nel tardo pomeriggio si è unito il campione di atletica Samuele Ceccarelli.

Nel corner a loro disposizione gli studenti universitari hanno potuto toccare con mano, cimentandosi per qualche minuto in alcune discipline come il basket, l'hockey, il calcio e il vortex che di fatto ogni giorno sono presenti presso il centro sportivo. E' stata anche l'occasione per ricordare anche l'appuntamento più atteso dell'estate come il Tower Festival in programma 1 e 2 luglio al Cus Pisa e l'avvio delle iscrizioni dei Campi Solari che il Cus organizza anche in collaborazione con il Sistema Museale dell'Ateneo.

A raggiungere lo stand del Cus Pisa nel pomeriggio il campione di Atletica Samuele Ceccarelli, ospite di 'UniPi Orienta' assieme ad Anna Bongiorni. Il campione massese, che studia alla Facoltà di Giurisprudenza nell'Ateneo pisano è tornato a descrivere le due giornate che lo anno proietatto verso il successo su Jacobs: "Ho sentito così tante emozioni, che non ho sentito nulla. E' stato un mix di sensazioni spaziali. Veramente bello, un qualcosa di indescrivibile. Però mi sono reso conto di avere vinto. Ho processato l'informazione a distanza di qualche giorno. E' una soddisfazione doppia, perché viene dopo anni e anni di sacrificio e di lavoro e ti ripaga di tutto quello che hai fatto".

Ceccarelli indica la strada a chi vuol conciliare lo studio con l'attività sportiva: "Nulla non è inconciliabile con nient'altro, quindi c'è la possibilità di poter fare tutto quanto, con la buona volontà e un po' di pazienza si riesce a portare a termine tutti i percorsi che si è intrapreso". Il campione massese spiega la sua giornata tipo: "La mattina studio, il giorno mi alleno, gli obiettivi cerco di definirli volta per volta, quello fisso è di migliorare sempre più e portare a casa più medaglie e vittorie possibile".

"E' stata una partecipazione importante quella del Cus Pisa che ha promosso la pratica dello sport in una manifestazione di orientamento, come quella organizzata dall’Università. Il campione di atletica Samuele Ceccarelli è un esempio di come sport e scuola possono conciliarsi", afferma Stefano Pagliara presidente del Cus Pisa.