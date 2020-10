Università: eletti i nuovi direttori di 17 dipartimenti

Sono stati eletti negli scorsi giorni i direttori dei 17 dipartimenti interessati al voto, sui 20 complessivi, dell'Università di Pisa. In pratica le elezioni hanno riguardato tutti i dipartimenti tranne Chimica e Chimica Industriale, Matematica, Patologia Chirurgica, Medica Molecolare e dell’Area Critica, sedi nelle quali stanno svolgendo il proprio mandato rispettivamente Lorenzo Di Bari, Matteo Novaga e Angelo Gemignani.

L'elenco degli eletti, che entreranno in carica il 1° novembre per il quadriennio 2020-2024, è il seguente:

- Biologia: Massimo Dal Monte

- Civiltà e Forme del Sapere: Simone Maria Collavini

- Economia e Management: Luca Spataro

- Farmacia: Maria Letizia Trincavelli

- Filologia, Letteratura e Linguistica: Roberta Ferrari

- Fisica: Dario Pisignano

- Giurisprudenza: Francesco Dal Canto

- Informatica: Vincenzo Ambriola

- Ingegneria Civile e Industriale: Maria Vittoria Salvetti

- Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni: Rocco Rizzo

- Ingegneria dell'Informazione: Andrea Caiti

- Medicina Clinica e Sperimentale: Stefano Taddei

- Medicina Veterinaria: Francesco Paolo Di Iacovo

- Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia: Aldo Paolicchi

- Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali: Marcello Mele

- Scienze della Terra: Luca Pandolfi

- Scienze Politiche: Vincenzo Calabrò

Nella stessa tornata elettorale sono stati rinnovati diversi presidenti di corsi di studio, di scuole di specializzazione e di corsi di dottorato di ricerca in scadenza. Le procedure elettorali, che sono state tenute in alcuni casi in presenza, in altri a distanza o anche in modalità mista, sono state coordinate dall'Unità elettorale e costituzione strutture universitarie della Direzione legale.