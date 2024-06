Il professor Angelo Vistoli è stato eletto Preside della Classe di Scienze della Scuola Normale Superiore per un triennio accademico, a partire dal prossimo 1 novembre. Succede al professor Andrea Ferrara, in carica dal 2018 per due mandati consecutivi. L’elezione è avvenuta nella riunione del consiglio di Classe avvenuta lo scorso 24 giugno. Sempre a giugno, il 13, la riunione della Classe di Scienze politico-sociali con sede a Firenze ha confermato il professor Guglielmo Meardi Preside per un nuovo triennio accademico, a decorrere dal primo novembre (l’altro Preside della Scuola, della Classe di Lettere e Filosofia, è il professor Stefano Carrai).

Laureato presso l’Università di Bologna nel 1981, Vistoli ha conseguito il dottorato presso il Massachusetts Institute of Technology nel 1987, è stato Assistant Professor presso la Harvard University dal 1987 al 1990, Professore Ordinario di Algebra all'Università della Basilicata dal 1990 al 1993, all'Università di Bologna dal 1993 al 2006. E' arrivato alla Scuola Normale Superiore nel 2006 come Professore Ordinario di Algebra, e dal novembre 2007 è Professore Ordinario di Geometria. In precedenza aveva già ricoperto la carica di Preside di Scienze.

Guglielmo Meardi ha studiato sociologia e scienza politica a Milano, Parigi, Varsavia e Firenze (EUI), e ha insegnato per vent’anni all’Università di Warwick, Regno Unito, dove è stato Professore di Relazioni Industriali e Direttore dell’Industrial Relations Research Unit. E' direttore dell’European Journal of Industrial Relations. Alla Normale è ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro.