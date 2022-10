Università, la richiesta degli studenti: "Venga reintrodotta la didattica mista"

La fase più dura e complicata della pandemia da Coronavirus sembra finalmente essere alle spalle. Gradualmente, in tutti gli ambiti della quotidianità (dal lavoro allo studio, passando per i momenti ricreativi), il Paese sta tornando alla normalità. Mantenendo i presidi di sicurezza esclusivamente laddove sono necessari. Anche l'Università, nella nostra città, non sfugge a questa dinamica: con l'avvio dell'anno accademico 2022-2023, le lezioni sono riprese integralmente in presenza. Non tutti gli studenti, però, hanno incassato questa novità positivamente: c'è anche chi invoca il ripristino della didattica mista, per consentire a quanti ne hanno la necessità di frequentare i corsi a distanza.

Da alcuni giorni un gruppo di iscritti all'Ateneo ha lanciato anche una petizione pubblica su Change.org per raccogliere le firme necessarie a presentare poi l'istanza ufficiale al Rettorato e alla dirigenza universitaria. "Tutti e tutte noi, per diverse ragioni personali, studenti, studenti lavoratori, madri, studenti fuori sede, studenti con disabilità, studenti fuori corso, abbiamo diritto allo studio, diritto che spesso viene ostacolato a più riprese dall'ente universitario" si legge nella nota a margine della petizione online..

"In questo nuovo anno accademico - proseguono - col peso sulle spalle della pandemia, dovremmo tutti fare tesoro di quello appreso in questi anni. In questo periodo buio e difficile l'Università è davvero riuscita ad essere inclusiva con tutti e tutte noi. Ha tolto le diversità che ci dividevano dandoci modo di studiare ognuno a pari livello e con pari opportunità. Adesso, a fine pandemia, tutte queste grandi lezioni di inclusività sono crollate, dimenticate, accantonate per sempre o lasciate al buon cuore di quei pochi professori che ancora ci tengono all'insegnamento e garantiscono a tutti il dono della cultura".

"Perché la didattica mista non può esserci garantita? Perché qualcosa che gioverebbe alla pluralità degli studenti ci viene negato?" si chiedono i promotori della petizione. "Uniamoci, chiediamo in coro a gran voce che venga 'il cambiamento'. Chiediamo che nel 2022 non ci siano più differenze divisive tra gli studenti, chiediamo pari diritti e pari opportunità, chiediamo che la didattica ci sia garantita a tutti e a tutte su tutto il territorio nazionale attraverso la didattica mista a distanza".

"Una piccola richiesta dalla comunità studentesca ma che garantirebbe un passo importante nella vita di tutti quanti. Vincere questa battaglia significa garantire un futuro a tutti i ragazzi soprattutto a chi non ha i mezzi o il modo di vivere al di fuori della propria città e di trasferirsi a Pisa. Potremmo essere il faro del cambiamento in Italia assieme. Uniamoci e facciamo sentire la nostra voce".