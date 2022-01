Università di Pisa prima in Toscana e sesta in Italia per finanziamenti dei Prin 2020

Si è conclusa a fine 2021 la fase di selezione dei Prin 2020, i Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, e sono ben 37 i progetti dell’Università di Pisa che sono risultati vincitori del bando. Di questi, 14 sono in qualità di coordinatore nazionale, con 2 proposte che rientrano nella quota riservata a progetti presentati da ricercatori di età inferiore ai 40 anni.

Considerando che a livello nazionale, delle 4.344 proposte presentate, sono stati finanziati 308 progetti, il tasso di successo dell’Ateneo pisano è pari al 12%. Inoltre, con suoi 14 progetti in cui è capofila, l’Università di Pisa è sesta in Italia per progetti coordinati dopo Milano Statale, Bologna, La Sapienza, Cnr e Napoli Federico II, oltre che primo in Toscana.

"In attesa della definizione degli importi complessivi che ci verranno assegnati, siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - commenta la professoressa Claudia Martini, prorettrice alla ricerca in ambito nazionale - confrontando i numeri degli ultimi anni, è da sottolineare l’incremento, sul totale dei progetti finanziati a livello nazionale, dei progetti coordinati dall’Università di Pisa: siamo passati dal 2% del 2015, al 3,35% del 2017, fino al 4,50% del 2020. Un dato positivo che testimonia la capacità della nostra ricerca di intercettare ambiti di interesse nazionale con progetti caratterizzati da originalità, adeguatezza metodologica e forte impatto sulla società".

Dei 37 progetti finanziati all’Università di Pisa, 10 sono del settore 'LS - Scienze della vita', 13 del settore 'PE -Scienze Ingegneristiche, chimiche, fisiche' e 11 del settore 'SH - Scienze umanistiche'. Sul sito dell'Università tutti i progetti finanziati.