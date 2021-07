Eccellenze universitarie: i tre Atenei pisani selezionati per un bando sull'innovazione

L'Università, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore sono stati scelti dallo European Institute of Innovation and Technology

Sono tre gli atenei toscani selezionati dallo European Institute of Innovation and Technology (EIT), organismo indipendente dell’Unione europea nato per rafforzare la capacità d’innovazione in Europa, nell’ambito della call 'Innovation Capacity Building for Higher Education' che mira a valorizzare il pieno potenziale di innovazione delle istituzioni di istruzione superiore, incrementandone la capacità imprenditoriale e di innovazione e integrandole nel più grande ecosistema di innovazione d'Europa.

I progetti selezionati comprendono 135 istituti di istruzione superiore di 32 paesi, e riceveranno un finanziamento massimo di 27,5 milioni di euro per la Fase 1 (luglio-dicembre 2021) e la Fase 2 (gennaio 2022-luglio 2023). Su un totale di 23 progetti, di cui 8 vedranno la partecipazione di enti italiani, vi sono i tre atenei toscani: l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore. Le due Scuole saranno partner nel progetto EELISA UNFOLDS insieme ad altre 6 università europee, mentre l’Università di Pisa sarà partner all’interno del consorzio per il progetto pilota EUAcceL.

"La nostra sfida è di aumentare la capacità imprenditoriale delle nostre Università in modo da tradurre l’innovazione in sviluppo economico e lavoro, e sono certa che, grazie al supporto dell'EIT, i tre atenei toscani selezionati sosterranno la crescita dell’ecosistema di innovazione regionale". Così l'assessore della regione Toscana all'Università e ricerca, Alessandra Nardini, ha sottolineato l'importanza dell’iniziativa per il territorio toscano. Anche la professoressa Monica Barni, presidente dell'organizzazione toscana delle università e della ricerca TOUR4EU, ha espresso il proprio entusiasmo: "E' motivo di grande soddisfazione sapere che tre dei sette Atenei toscani rappresentati da TOUR4EU siano stati selezionati nell’ambito dell’iniziativa HEI. Mi congratulo con i consorzi selezionati per aver presentato idee audaci e promettenti".

Dei 23 progetti selezionati, 8 vedranno la partecipazione di 10 enti italiani che, oltre ai tre Atenei toscani, includono l’Università la Sapienza di Roma, Università Tor Vergata di Roma, Università di Torino, Università di Trento, Università di Sannio, Trentino Innovation Hub – Foundation, Progetto Impresa − Business Innovator. La lista completa dei 23 progetti pilota vincitori è disponibile alla pagina seguente: https://www.eit-hei.eu/#section--intro.