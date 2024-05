Passeggia in bicicletta con 170 dosi di cocaina: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato una persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio i militari della Sezione Radiomobile hanno proceduto alla perquisizione personale di un soggetto che, con atteggiamento sospetto, stava procedendo a bordo di una bicicletta su una strada del centro.

La persona fermata è stata sorpresa in possesso di più di 170 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 180 grammi. I Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche al domicilio dell'uomo, dove hanno ritrovato tutta la strumentazione utile al confezionamento delle dosi. La droga e il materiale per la suddivisione della stessa è stata sottoposta a sequestro, mentre per l’arrestato l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia.