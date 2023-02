Pedala con 25 grammi di hashish nella tasca dei pantaloni: denunciato

Nella notte di lunedì 30 gennaio una pattuglia della Squadra volanti in via Fiorentina ha intercettato un 23enne originario dell'Africa, in regola col permesso di soggiorno, che mentre pedalava in bicicletta direzione centro ha avuto un leggero sussulto alla vista dei poliziotti. Fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un blocchetto di hashish del peso di 25 grammi. Pertanto è stato accompagnato in Questura, dove è stato denunciato, e lo stupefacente sottoposto a sequestro probatorio. Il giovane ha dichiarato di averlo appena acquistato, senza fornire altre informazioni sul venditore.