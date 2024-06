Giù dalle spallette dei lungarni: soccorso dai Vigili del Fuoco

Ancora una caduta dalle spallette dei lungarni. Una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 23.20 di sabato 1° giugno all'altezza del Lungarno Antonio Pacinotti per soccorrere una persona precipitata per diversi metri. L'uomo, di 30 anni, è caduto dalle spallette del fiume Arno rovinando sulla superficie sottostante in cemento.

I Vigili del fuoco, con l'ausilio dell'autoscala e con tecniche di soccorso di derivazione alpinistiche, hanno stabilizzato e recuperato il politraumatizzato, caduto da circa sei metri, affidandolo al 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, della Polizia Municipali insieme ai Carabinieri. Il personale sanitario poi ha trasportato l'uomo in codice rosso al Pronto soccorso di Cisanello.