Deve passare due anni in carcere: rintracciato e arrestato a Tirrenia

Nella mattinata di martedì 3 ottobre la Sezione catturandi della Squadra Mobile della Questura ha rintracciato e arrestato un 36enne di origini nomadi, residente al campo di Coltano, ricercato in quanto destinatario di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso nei suoi confronti lo scorso 26 settembre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma - Ufficio Esecuzioni Penali.

Il condannato, che deve espiare una pena di due anni di reclusione per rissa e resistenza a Pubblico Ufficiale. E' stato rintracciato in zona Tirrenia, accompagnato in Questura e, al termine delle incombenze procedurali, accompagnato presso la Casa Circondariale don Bosco, dove sconterà la pena inflittagli.