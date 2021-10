Via di Pratale, aggredito e lasciato agonizzante in strada: fermata una donna

Aggredito e lasciato tramortito sul marciapiede. E' successo questa mattina, 17 ottobre, intorno alle 10, in via di Pratale a Pisa. La vittima è un uomo di 79 anni che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute pattuglie della Squadra Volanti e della Squadra Mobile, che hanno cinturato la zona ed effettuato i rilievi con la Polizia Scientifica.



In base alle testimonianze acquisite da passanti e residenti, gli investigatori della Squadra Mobile hanno successivamente rintracciato e posto in stato di fermo, poichè gravemente indiziata dell'aggressione,residente a Pisa, con qualche precedente di polizia. La Squadra Mobile è al lavoro per ricostruire la completa dinamica dei fatti, individuare il movente e fornire al PM di turno presso la Procura della Repubblica i necessari riscontri.