Continue violenze fisiche e psicologiche sulla compagna: uomo allontanato dall'abitazione familiare

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pisa, a seguito della segnalazione di una lite familiare, sono intervenuti nella mattina di giovedì 4 luglio nell’abitazione di due conviventi che avevano una relazione sentimentale altalenante. La donna è apparsa molto scossa agli agenti, con lesioni all’occhio destro e graffi sulla schiena che ha attribuito al suo ex compagno. Sul luogo del fatto sono stati anche rinvenuti frammenti di vetri infranti.

Dai primi accertamenti è emerso che negli ultimi mesi erano stati riscontrati numerosi interventi per lite presso la stessa abitazione; e sono emersi anche dal gennaio 2024 episodi di aggressioni, percosse, minacce, tanto che la vittima è stata sottoposta anche a violenza psicologica così da rendergli la vita impossibile. Inoltre, i poliziotti intervenuti in stretto raccordo con gli investigatori specializzati in violenza di genere della Squadra Mobile hanno verificato che i colleghi stavano già da mesi indagando sul contesto di maltrattamenti e violenze che subiva la donna.

Pertanto il personale Squadra Mobile, in stretta sinergia con gli agenti operanti - previa autorizzazione orale del Pubblico Ministero successivamente confermata per scritto - hanno sottoposto l’autore delle lesioni al provvedimento precautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla parte offesa, considerato che vi erano fondati motivi di ritenere possibile la reiterazione della condotta, ponendo così in grave e attuale pericolo la vita e l’integrità psicofisica dell'ex compagna.