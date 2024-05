Anni di violenze e minacce: uomo allontanato dalla casa familiare

Eseguita nella giornata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato, in un Comune della zona del cuoio, un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo.

Il provvedimento cautelare è scaturito a seguito di ripetuti episodi di maltrattamenti consistenti in vessazioni, violenze fisiche e psichiche, commessi negli ultimi anni dall’uomo e mai denunciati dalla vittima.



L’accertamento dei fatti che hanno portato al provvedimento è stato possibile grazie al lavoro dei Carabinieri coadiuvati dalla task force istituita in ambito provinciale per la violenza di genere a seguito di riscontri e segnalazioni, pervenute ai militari della stazione competente per territorio, dei familiari e conoscenti

della vittima.