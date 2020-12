Tenta di abusare di una donna: arrestato dai Carabinieri

A Pontedera un uomo di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri oggi, giovedì 17 dicembre, per tentata violenza sessuale e lesioni personali. Più nel dettaglio, i militari hanno bloccato l'uomo subito dopo che questi, in un androne di un palazzo, aveva aggredito una donna, nel tentativo di abusarne. La vittima è riuscita a divincolarsi dal giovane che è stato fermato mentre tentava di allontanarsi. I Carabinieri lo hanno arrestato e portato al carcere di Don Bosco a Pisa in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.