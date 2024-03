In auto con 9 chili di cocaina e una pistola: arrestato un uomo

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Pisa, durante un controllo effettuato nella giornata di domenica 17 marzo lungo la Strada Statale Aurelia nel territorio di Vecchiano, hanno fermato una persona sospetta. Dopo la perquisizione del veicolo su cui stava viaggiando, l'uomo è stato sorpreso in possesso di 8 involucri contenenti rispettivamente più di 1 chilogrammo di cocaina ciascuno, per un totale di quasi 9 chili.

Inoltre i militari hanno trovato in suo possesso una pistola calibro 9 e relativo munizionamento, un coltello a serramanico e 4.200 euro in denaro contante, cui si è aggiunto il materiale per il confezionamento dello stupefacente. I Carabinieri quindi hanno proseguito le attività di ricerca dello stupefacente, effettuando la perquisizione anche al domicilio del soggetto fermato. Come risultato degli ulteriori accertamenti presso l’abitazione, i militari hanno rinvenuto anche altre munizioni e 1.200 banconote contraffatte, oltre a ulteriore materiale utile per il confezionamento della droga.

La sostanza stupefacente, le armi, le munizioni e la strumentazione ritrovata sono stati sottoposti a sequestro. La persona arrestata è stata scortata alla Casa Circondariale Don Bosco e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria pisana per le indagini.