Cascina, sorpreso mentre tenta di rubare un'auto parcheggiata: arrestato

I Carabinieri della stazione di Navacchio sono intervenuti nel centro della frazione cascinese, dove hanno individuato un soggetto che stava tentando di rubare un’auto in sosta. Condotto in caserma, durante la perquisizione personale è stato sorpreso in possesso di strumenti utili allo scasso. Sulla base di quanto accertato l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Navacchio, in attesa di essere presentato nella mattina di venerdì 12 aprile di fronte al giudice del Tribunale di Pisa, che ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell'uomo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 3 volte alla settimana. L’auto oggetto del tentato furto è stata restituita al proprietario.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà una persona per la ricettazione di una vettura, rubata poche ore prima nel Comune di Cascina. A seguito della segnalazione del furto, regolarmente parcheggiato su strada, i militari del N.O.R.M. hanno immediatamente intrapreso le ricerche del veicolo che, subito dopo, è stato localizzato in sosta in un piazzale attiguo ad un grosso centro commerciale.

I militari quindi si sono messi in osservazione del mezzo e, nel corso di questa attività, hanno individuato un uomo che si è messo alla guida dell'auto. Il loro successivo e tempestivo intervento ha consentito così di bloccarlo e mettere in sicurezza il veicolo, restituito subito dopo al proprietario. Il soggetto è stato condotto nella caserma di Pontedera dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà per la ricettazione dell’auto rubata.