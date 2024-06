Doppia rapina in una farmacia in pochi giorni: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato una persona per rapina. Nel pomeriggio di lunedì 24 giugno i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in una farmacia in centro, dove era stato segnalato un uomo che poco prima si era reso protagonista di una rapina ai danni dello stesso esercizio commerciale. I Carabinieri hanno fermato l'uomo, che era stato inseguito dal farmacista, sorprendendolo con un coltello da cucina e il denaro, circa 350 euro, verosimilmente sottratto dalla cassa della farmacia, arrestandolo in flagranza per rapina.

I Carabinieri, dopo ulteriori accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà lo stesso soggetto anche per un'altra rapina perpetrata, pochi giorni prima, ai danni della stessa farmacia. Il denaro è stato restituito all'esercizio commerciale, mentre il coltello è stato sottoposto a sequestro. A conclusione delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto alla Casa Circondariale Don Bosco come disposto dall’Autorità Giudiziaria pisana.