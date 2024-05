Beccato mentre tenta il furto in una macchina in sosta: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato una persona per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio, i militari della Sezione Radiomobile mentre transitavano nelle vie del centro storico hanno notato un veicolo parcheggiato con lo sportello del guidatore aperto.

Insospettiti, i Carabinieri hanno quindi verificato la situazione, sorprendendo così un uomo all’interno della macchina intento a rovistarne il contenuto. Durante il controllo, il soggetto ha opposto viva resistenza, cercando di strattonarli e spingerli fino a che è stato definitivamente bloccato dagli operatori.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti oggetti, appartenenti alla vittima del furto, che sono stati presi in consegna per la successiva restituzione. L'uomo è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Carabinieri di Pisa, in attesa della celebrazione del rito direttissimo tenutosi nella mattinata di oggi, durante il quale il Giudice del Tribunale di Pisa ha disposto la convalida dell’arresto e il divieto di dimora nella provincia di Pisa.