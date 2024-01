Vede la Polizia e cerca di scappare: arrestato e portato in carcere

Nella giornata di domenica 28 gennaio una volante del Commissariato di Polizia di Pontedera, nella zona della stazione, ha notato una persona che, alla vista degli agenti, ha tentato di sottrarsi ad un eventuale controllo cambiando repentinamente strada.

I poliziotti hanno immediatamente inseguito e fermato la persona, che è risultata gravata da un ordine di esecuzione per espiare la condanna definitiva a quasi 5 anni di reclusione per diversi furti. E’ stato quindi identificato: si tratta di un 32enne di origini romene, domiciliato a Pontedera. Per lui è scattato l'arresto e dopo gli adempimenti di rito è stato condotto alla casa circondariale Don Bosco di Pisa.