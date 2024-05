Biker cade dalla bici e finisce nel bosco di Calci: soccorso dai Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 12 di lunedì 13 maggio in una zona boschiva vicino alla SP 56 nel Comune di Calci per soccorrere una persona. Si è trattato di un biker che, durante un'escursione, è caduto rimanendo ferito in un luogo impervio.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto la vittima e in collaborazione con il 118 lo ha stabilizzato e trasportato per circa 800 metri fino a raggiungere un luogo sicuro dove è stato preso in carico dall'elisoccorso Pegaso e trasportato al Pronto soccorso di Cisanello.