Senza documenti alla stazione: è un uomo colpito dalla misura dell'espulsione

Nella mattinata di sabato 13 gennaio, nel corso dei consueti controlli in zona stazione, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa ha sottoposto a controllo un cittadino brasiliano 27enne, risultato gravato da una pregressa espulsione dal territorio nazionale adottata dal questore di Livorno e mai ottemperato.

Essendo sprovvisto di documenti e dovendo procedere nei suoi confronti per il reato di mancato rispetto dell'ordine del questore, il giovane è stato invitato ad accomodarsi nell'auto di servizio ma ha opposto resistenza agli agenti. Con non poca difficoltà gli agenti sono riusciti a caricarlo sulla volante e portarlo in via Lalli, dove è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e inottemperanza all'ordine di espulsione.

Al termine delle procedure è stato messo a disposizione dei colleghi dell'Ufficio Immigrazione per riavviare nei suoi confronti le procedure di allontanamento dal territorio nazionale.