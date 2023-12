Forza una macchina ferma in un'autofficina per fare le sgommate: denunciato

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha denunciato alla Procura della Repubblica un cittadino brasiliano 37enne, residente a Pisa, che nella serata di lunedì 11 dicembre si è introdotto nel piazzale di una autofficina sulla via Aurelia e, dopo aver forzato un’autovettura parcheggiata all’interno del recinto dell'attività, ha iniziato a sgommare nel piazzale urtando altre auto in sosta.

I poliziotti, giunti a seguito di una segnalazione al numero di soccorso unico 112, hanno bloccato l’uomo e lo hanno accompagnato in Questura, dove ha rimediato una serie di denunce per i reati di violazione di domicilio, danneggiamento e violazione della normativa sull’ immigrazione. Non ha voluto spiegare i motivi del suo gesto.