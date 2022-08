Dramma nella notte a Riparbella dove un uomo, un turista tedesco di 54 anni, è morto dopo essere precipitato in una scarpata.



Il 54enne, come riportano i quotidiani locali, aveva partecipato ad una festa in una casa privata insieme ad alcuni connazionali, poi era uscito per fare una passeggiata durante la quale è caduto. Immediato l'allarme con l'arrivo dell'ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Spetta ai Carabinieri di Volterra la ricostruzione dell'accaduto anche se probabilmente si è trattato di un incidente: l'uomo potrebbe essere caduto magari a causa del buio.