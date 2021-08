Cammina lungo i binari e provoca ritardi nella circolazione dei treni: denunciato e multato

Camminava lungo i binari all'altezza del cavalcavia di San Giusto a Pisa, provocando inevitabili ritardi nella circolazione dei treni. Protagonista dell'episodio, avvenuto martedì mattina, 17 agosto, un uomo di 75 anni, che è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria, intervenuta sul posto, per interruzione del pubblico servizio. Gli agenti della Polfer, dopo aver accertato che l'uomo non necessitava di cure mediche, hanno provveduto ad allontanarlo dai binari. Nei suoi confronti è stata elevata anche una sanzione amministrativa per la violazione del regolamento di Polizia ferroviaria.