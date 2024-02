Pontedera, scoperto con 5 dosi di cocaina: denunciato uno spacciatore

A Pontedera, nella giornata di giovedì 15 febbraio, i Carabinieri durante il servizio di controllo delle strade hanno fermato un uomo. Quest'ultimo ha immediatamente consegnato ai militari la cocaina di cui era in possesso. Lo stupefacente, messo sotto sequestro, era diviso in 5 dosi da 1 grammo ciascuna.

A carico dell’uomo quindi è stata eseguita la perquisizione personale, estesa anche al veicolo e all’abitazione, per verificare l'eventuale detenzione di ulteriore droga. I controlli hanno dato esito negativo. Al termine delle procedure l'uomo è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Sempre nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando di Pisa hanno denunciato una persona per il furto di un capo di abbigliamento commesso in un esercizio commerciale. Le indagini dei militari sono state facilitate dalle immagini di alcuni filmati del sistema di videosorveglianza presente all’interno del centro commerciale che ospita il negozio.

Durante i controlli sulle strade della città, inoltre, il conducente di un veicolo, sottoposto a controllo con etilometro, è risultato positivo all’alcoltest con tasso alcolemico di poco superiore al doppio del consentito dalla Legge. Per l’automobilista i militari, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, hanno proceduto anche al ritiro della patente. Infine è stato segnalato all'Autorità giudiziaria un soggetto sorpreso in centro nonostante il divieto di ritorno a Pisa.