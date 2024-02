Pontedera, fermato in zona stazione con 32 grammi di hashish: denunciato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà nella flagranza di reato una persona, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, durante un servizio di controllo nella zona della stazione, hanno concentrato la propria attenzione su un soggetto sorpreso con 32 grammi di hashish.

I Carabinieri hanno identificato l'uomo e, dopo averlo condotto in caserma per le procedure di rito, lo hanno denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.