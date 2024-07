Ubriaco prende a calci la porta d'ingresso di un Centro accoglienza per stranieri: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno denunciato in stato di libertà un uomo di nazionalità straniera per danneggiamento aggravato. I militari sono intervenuti in un Centro di Accoglienza per Stranieri, dopo la richiesta di intervento del personale della struttura, per un tentativo di forzatura del portone di ingresso da parte di una persona.

Secondo la ricostruzione raccolta dai Carabinieri il denunciato, in stato di alterazione psico-fisica dovuta presumibilmente all’assunzione di alcool, avrebbe danneggiato a calci la porta senza riuscire ad entrare. I militari intervenuti sul posto hanno proceduto così all’identificazione della persona e alla successiva segnalazione all’Autorità Giudiziaria pisana.