San Miniato, fermo con l'auto contromano e 23 dosi di marijuana nel veicolo: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi all’accertamento tossicologico, un uomo residente in un Comune della zona del Cuoio. I militari, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno notato un’auto ferma in contromano.

Insospettiti, i militari hanno identificato il conducente e, a causa del forte odore di stupefacente, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, ritrovando all’interno del veicolo 23 dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 30 grammi, occultate all’interno di due sacchetti in plastica custoditi nel vano portaoggetti.

I Carabinieri, come previsto dalla normativa, hanno chiesto all'automobilista di sottoporsi ad accertamenti tossicologici presso una struttura ospedaliera, ma l'uomo non ha acconsentito. Sono scattati, pertanto, il deferimento all’Autorità Giudiziaria, il ritiro del documento di guida ed il sequestro amministrativo del veicolo.