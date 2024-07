Fermato con un coltello a serramanico con la lama di 11 centimetri: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, durante lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà un giovane per porto di oggetti atti ad offendere. Nei pressi di un centro commerciale i militari hanno proceduto al controllo della persona a bordo di un'auto, sorprendendola in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 centimetri, di cui 11 di lama.

Al termine delle conseguenti operazioni di Polizia giudiziaria, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.