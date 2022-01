Fermato da una volante: 26enne denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio

Da un semplice controllo su un'auto alla denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il protagonista è un cittadino bengalese di 26 anni, in regola con il permesso di soggiorno ma con precedenti per reati in materia di droga. L'uomo è stato fermato attorno alle ore 8.50 in via P.A. da Barga per un controllo sulla vettura da una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Pisa. Trovato senza documenti, il 26enne è stato identificato in Questura e sottoposto alla perquisizione personale.

Dalle verifiche degli agenti sono emersi due involucri nascosti nella tasca dei pantaloni, contenenti anfetamina e metanfetamina dal peso complessivo di quasi 1 grammo e una banconota da 50 euro. La perquisizione è scattata nel suo domicilio, dove i poliziotti hanno ritrovato un involucro di hashish dal peso di circa 2

grammi, un bilancino di precisione ed altro materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Durante la perquisizione nel comodino del compagno di stanza, un coetaneo bengalese anch'egli con precedenti per stupefacenti, è stato rinvenuto un bilancino di precisione, ragione per cui anche lui è stato sottoposto perquisizione personale senza alcun esito.